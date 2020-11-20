Экстрасенс рассказал о смысле приветствий

По ее словам, «смысл приветствий заключается в установке намерения и энергетической прокачке». Ласка считает, что приветствия влияют на то, какой будет день: высокочастотным или низкочастотным. Кроме того они настраивают энергию на позитив или негатив.

Экстрасенс добавила, что правильные приветствия могут привлечь в жизнь новые интересные события и дарят позитивный настрой.

«Нам нужно зажигать огонь любви, энергии, страсти и успешности. Ты можешь сам в себе это найти и распространить. Так открываются новые горизонты, новые варианты развития событий, которые будут гораздо лучше», — уверена она.

Также Ласка рассказала о ритуале приветствия, который помогает привлечь удачу. Для этого нужно по утрам зажигать свечу и желать себе всего, что хочется в жизни. Если делать это искренне, все обязательно сбудется, уверена экстрасенс.

День приветствий отмечается во всем мире 21 ноября. Этот праздник возник в 70-х годах XX века.