Экстрасенс предложил для защиты сбережений делать амулеты
Экстрасенс и шаман Елена Батыр рассказала Life.ru, как защитить свои сбережения на фоне падения национальной валюты и цен на нефть. Она предложила делать амулеты в цвете купюр.
«Его (оберег — прим. ред.) надо вырезать круглым. Небольшой круг, чтобы он помещался в кошелек», — пояснила собеседница издания.
По ее словам, на амулете нужно нарисовать солнце. Оно должно быть либо черным, либо синим, либо зеленым. Другой вариант — солнце с лучами, два из которых должны быть зелеными, два черными и один синим. Экстрасенс заверила, что амулет будет немного помогать сохранять финансы.
«Этот амулет получается как вакцина, но в финансовом плане», — заметила шаман.