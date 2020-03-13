Экстрасенс предложил для защиты сбережений делать амулеты

«Его (оберег — прим. ред.) надо вырезать круглым. Небольшой круг, чтобы он помещался в кошелек», — пояснила собеседница издания.

По ее словам, на амулете нужно нарисовать солнце. Оно должно быть либо черным, либо синим, либо зеленым. Другой вариант — солнце с лучами, два из которых должны быть зелеными, два черными и один синим. Экстрасенс заверила, что амулет будет немного помогать сохранять финансы.

«Этот амулет получается как вакцина, но в финансовом плане», — заметила шаман.