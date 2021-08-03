Экстрасенс назвал самые придирчивые знаки зодиака среди женщин

Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа рассказал о знаках зодиака женщин, которые являются самыми придирчивыми. Об этом сообщило издание Starhit.ru.

По данным Newinform, это Водолеи, Тельцы, Девы, Скорпионы и Козероги.

По его мнению, Водолеи — самые принципиальные. Они точно знают к чему стремятся, поэтому требовательны и к себе, и к партнеру.

То же самое касается Тельцов. Для женщин этого знака важна верность, иначе они не видят смысла в отношениях.

Девы придирчивы и в личных отношениях, и в бытовых вопросах. Они всегда отстаивают свою точку зрения до последнего.

Скорпионы очень прямолинейны и ценят доверие. Они строгие в воспитании детей.

Козероги самоуверенны и имеют склонность к перфекционизму. Они стараются все делать лучше всех и ждут того же от других.

Ранее астрологи назвали пять самых избалованных знаков зодиака. По их мнению, это Львы, Раки, Козероги, Весы и Стрельцы. Лидером рейтинга, по их мнению, являются именно Львы: они часто бывают эгоистичны, уверены, что заслуживают больше других, и требуют от окружающих соответствующего отношения к себе.