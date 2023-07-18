Общество 18 июля 2023, 14:10 Экстрасенс Лобанова рассказала, что хлам и сломанные вещи притягивают бедность

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Часто бывает, что человек очень старается разбогатеть, но все усилия бывают напрасны, потому что его окружают неправильные вещи. Об этом Life рассказала экстрасенс и бизнес-психолог Алия Лобанова.

По ее словам, если в доме есть разбитые и сломанные вещи, захламленные помещения и ненужные предметы, то все это может отпугнуть богатство.

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Также она посоветовала избавиться от одежды, которую человек уже не носит, и от бытовой техники, которая не используется.

Наконец, стоит сделать ремонт и привести в порядок все помещения. Кроме того, стоит избавиться от электронного мусора, который хранится на старых флешках и в ноутбуках. Еще, по словам экстрасенса, энергию денег блокирует паутина.

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