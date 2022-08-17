Экстрасенс Кузнецова объяснила, почему опасно носить вещи умерших

Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, в чем опасность вещей умерших людей, передала «Вечерняя Москва».

Она пояснила, что дело не в негативной энергии, которую якобы такие вещи могут содержать. Это все миф, уточнила Кузнецова. Единственная опасность — какие-то заразные инфекции.

«В этом случае рекомендуется избегать контакта с одеждой болеющего, но исключительно по медицинским показаниям», — заключила экстрасенс.

Также родственникам погибшего может быть сложно пользоваться его вещами из-за психологического фактора. Это может усилить негативные эмоции из-за гибели близкого человека, пояснила Кузнецова.