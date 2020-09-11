Экстрасенс: каждый человек может прожить долго

Каждое значение судьбы предопределено, особенно вопрос смерти.

«Если человеку с самой хорошей датой рождения предначертано погибнуть в раннем возрасте, то это так или иначе отображается в определенных числовых и эгрегорных значениях», — пояснила экстрасенс.

Каждый человек, рожденный в любую дату, месяц и год, может прожить долго. На это не влияет мнение американских ученных, отметила Миронова.

Ранее специалисты из США заявили, что рожденные с октября по декабрь чаще всего доживают до ста лет. В детстве у них было меньше рисков подхватить инфекционные заболевания.