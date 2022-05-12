Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, чего нельзя делать в пятницу, 13-го

Считается, что если пятница выпадает на 13-е число месяца, этот день будет несчастливым, с такими днями связано много суеверий и примет. Экстрасенс Дарья Миронова рассказала Life, чем нельзя заниматься в этот день.

В этот день лучше никуда не ездить, а также отказаться от серьезных сделок и подписания документов.

«Если у вас есть какие-то важные решения, то лучше их отложить. Также я не рекомендую в пятницу, 13-го производить медицинские операции. Нужно оберегать себя от различных соблазнов, которые могут навредить, — это алкоголь или, может быть, какие-то развлечения», — сказала экстрасенс.

День стоит посвятить заботе о себе: спорту, медитациям, отдыху и уходу за собой. При этом, по словам экстрасенса, день приносит удачу тем, кто занимается магией.

«В принципе, если вы относитесь каким-либо образом к потусторонним силам или что-либо практикуете, то, наоборот, этот день успешный», — сказала Морозова.