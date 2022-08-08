Экстрасенс Дарья Миронова рассказала о целительных способностях кошек

Кошки способны видеть потусторонние миры и чувствовать аномальные зоны, а также определять больные места у человека и забирать у него плохую энергетику. Об этом Life рассказала экстрасенс Дарья Миронова.

«Коты являются вратами между двумя мирами, они сторожат потусторонние миры. Они видят оба мира одновременно, поэтому ложатся нам на больные места, на грудь ложатся, душу лечат, если человеку плохо, депрессия, эмоционально подавленное состояние. Если женские болезни, на живот женщинам ложатся», — объяснила экстрасенс.

Кошки могут почувствовать, что хозяин сегодня общался с неприятным человеком или испытывает негативные эмоции. Тогда они могут лечь возле головы или обнять лапками — таким образом кошки поглощают негативную энергию человека.

«Кошки очень чувствительны к потустороннему миру, и, поскольку они сторожат переход из мира мистического в мир физический, они могут видеть, что нужно человеку. Когда они просят погладить их, это и врачами, и психологами доказано, в этот момент у человека нормализуются физиологические функции. Кошка обладает психотерапевтическими свойствами», — сказала Миронова.