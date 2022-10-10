Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, что животные чувствуют приближение смерти хозяина | 360°

Общество 10 октября 2022, 18:44 Поделиться Telegram

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Viber Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, что животные чувствуют приближение смерти хозяина

Читать 360tv в

Животные могут предчувствовать скорую беду в жизни хозяина, или даже его смерть. Об этом Life рассказала экстрасенс Дарья Миронова.

По словам Мироновой, предчувствуя несчастье, животные начинают вести себя необычно. Собака может подолгу сидеть и смотреть на пустое место, как будто что-то видит. Также собаки в таких случаях прячут нос под подушкой, пытаются уткнуться носом в руки хозяина.

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Кошки, предчувствуя беду, ложатся спать на подушку, возле головы хозяина. По словам экстрасенса, коты могут помечать обувь человека, которому грозит опасность.

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