Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, что животные чувствуют приближение смерти хозяина | 360°

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Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, что животные чувствуют приближение смерти хозяина

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Животные могут предчувствовать скорую беду в жизни хозяина, или даже его смерть. Об этом Life рассказала экстрасенс Дарья Миронова.

По словам Мироновой, предчувствуя несчастье, животные начинают вести себя необычно. Собака может подолгу сидеть и смотреть на пустое место, как будто что-то видит. Также собаки в таких случаях прячут нос под подушкой, пытаются уткнуться носом в руки хозяина.

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Кошки, предчувствуя беду, ложатся спать на подушку, возле головы хозяина. По словам экстрасенса, коты могут помечать обувь человека, которому грозит опасность.

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