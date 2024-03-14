Общество 14 марта 2024, 16:10 Экстрасенс Блэкмун предсказала, что Кейт Миддлтон растеряет популярность у англичан

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, вероятнее всего, переживает последствия несчастного случая, выкидыша или аборта, которые требуют не только физического, но и психологического восстановления. Об этом Life рассказала экстрасенс Аделина Блэкмун.

По ее словам, принцессу прячут не просто так. Но настоящие испытания ждут Кейт Миддлтон впереди. Экстрасенс заявила, что тяжелее всего ей придется летом. Потому что в ее натальной карте, по словам экстрасенса, в состоянии транзита находятся сразу и Луна, и Солнце.

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«Кроме того, если дворец не изменит своей тактики, их противостояние с общественным мнением еще более обострится и может привести к тому, что Кейт растеряет не только свою популярность, но и весь кредит доверия со стороны общества», — отметила Аделина Блэкмун.

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