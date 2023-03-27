Общество 27 марта 2023, 10:59 Экстрасенс Александр Шепс предсказал катаклизмы в самых неожиданных местах

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Александр Шепс готовится к участию в новом шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», где победители прошлых сезонов сразятся между собой. Об этом рассказала Teleprogramma.pro.

Часть участников Александр Шепс будет рад увидеть, но только не младшего брата Олега. По словам экстрасенса, он еще слишком молод во всех отношениях для работы с большим количеством медиумов одновременно. Шепс подчеркнул, что новое шоу будет совсем другого уровня, потому что соберутся сильнейшие. И придется быть предельно внимательным, чтобы не нарваться на ведьмовские ловушки.

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Напряженной ситуация будет не только на площадке, но и во всем мире. Шепс сказал, что она усугубляется, и противоречий становится все больше. Неспокойной будет и природа, грядут новые катаклизмы.

«Такие явления обычно очень непросто предсказать. Могу сказать одно: глобальные катаклизмы нас еще ждут, это совершенно точно. Причем в самых неожиданных местах», — сказал экстрасенс.

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