Обвиняемого в убийстве 20-летней давности экстрадировали из Италии в РФ

Италия выдала России мужчину, который находился в розыске более 20 лет. Его обвинили в убийстве. Об этом сообщило РИА «Новости».

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Итальянской Республики экстрадировали в Россию гражданина РФ Мориса (Бориса) Джугашвили (Циклаури)», — уточняется в сообщении.

«Газета.ru» рассказала, что убийство произошло летом 1999 года в Ставропольском крае. Обвиняемый повздорил с мужчиной и убил его, после чего скрылся от правоохранителей, взяв себе новое имя. В 2019 году он был задержан в Италии. В сопровождении спецконвоя его доставили в Москву.