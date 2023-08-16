16 августа 2023, 14:51
Экспозицию трофейной техники Запада на форуме «Армия-2023» назвали полезной для россиян
Медведев: выставка трофейной техники Запада на «Армии-2023» полезна для россиян
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил на форуме «Армия-2023» выставку трофейной западной техники, которую доставили из зоны СВО. Экспозицию он назвал полезной, сообщил ТАСС.
«Очень полезно. На самом деле я считаю, что нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника», — сказал Медведев.
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По его словам, технику противников не стоит недооценивать. Ведь среди нее есть как хорошие образцы, так и весьма неудачные. Проверить их можно только на поле боя.
Медведев подчеркнул, что российская армия «очень успешно сжигает» поставленные киевским режимом боевые машины. Так ВС России будут делать и дальше, заключил он.
Ранее на форуме Медведев заявил, что Запад не хочет переговоров по ситуации на Украине. По его мнению, западные государства хотят заработать как можно больше на продаже военной техники.
Дмитрий Медведев
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