Общество 16 августа 2023, 14:51 Экспозицию трофейной техники Запада на форуме «Армия-2023» назвали полезной для россиян Медведев: выставка трофейной техники Запада на «Армии-2023» полезна для россиян РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил на форуме «Армия-2023» выставку трофейной западной техники, которую доставили из зоны СВО. Экспозицию он назвал полезной, сообщил ТАСС.

«Очень полезно. На самом деле я считаю, что нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника», — сказал Медведев.

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По его словам, технику противников не стоит недооценивать. Ведь среди нее есть как хорошие образцы, так и весьма неудачные. Проверить их можно только на поле боя.

Медведев подчеркнул, что российская армия «очень успешно сжигает» поставленные киевским режимом боевые машины. Так ВС России будут делать и дальше, заключил он.

Ранее на форуме Медведев заявил, что Запад не хочет переговоров по ситуации на Украине. По его мнению, западные государства хотят заработать как можно больше на продаже военной техники.