Общество 04 декабря 2023, 11:48 Экспортный акселератор нового формата запустят в Москве Сергунина: экспортный акселератор Moscow Fast Track запустят в Москве Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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В Москве стартовал прием заявок на участие в инновационной образовательной программе для предпринимателей под названием Moscow Fast Track — экспортном акселераторе нового типа. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Участники получат знания о тонкостях ведения бизнеса за пределами России, адаптируют свои товары и услуги под международные рынки, а также получат шанс наладить связи с зарубежными контрагентами. Обучение продлится 12 недель.

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Регистрация участников стартовала на портале Московского экспортного центра. Она пройдет до 21 декабря. Старт обучения запланировали на январь 2024 года.

«Город софинансирует 87% стоимости акселератора. Поддержку получит больше 40 предприятий», — подчеркнула заммэра.

Программу акселератора разработали для представителей четырех ключевых направлений: создателей решений для смарт-городов, производителей потребительских товаров, а также компаний, занимающихся технологиями в области образования и здравоохранения.

Компании-участники получат возможность пользоваться советами опытных менторов. Кроме теоретических занятий, которые можно будет получить онлайн, для участников подготовят воркшопы, консультации и практические мастер-классы. Итоги проекта подведут в апреле следующего года.

Ранее Сергунина рассказала о международном партнерстве Москвы в сфере моды.