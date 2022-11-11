Общество 11 ноября 2022, 17:51 Экспортные квоты на удобрения в России продлят весной 2023 года Глава Минпромторга Мантуров: индексации цен для внутреннего потребления в декабре не будет РИА «Новости»

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Решение о продлении экспортных квот на минеральные удобрения планируют принять весной. Об этом заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщил ТАСС.

Запланированной на декабрь 2022 года индексации цен для внутреннего потребления не будет. Решение по этой теме, по словам Мантурова, перенесли на следующий год.

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«Существующая система квотирования может также сохраниться на начало 2023 года, а весной тогда будем принимать дальнейшие решения», — добавил он

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Говоря об объемах экспортной продукции, Мантуров пояснил, что традиционные покупатели постоянно увеличивают количество закупок, при этом Африка наращивает объемы приобретения.

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли ранее заявил, что весь мир зависит от российского зерна и удобрений. Он подчеркнул, что организация считает необходимым продление зерновой сделки с Россией, Турцией и Украиной по вывозу продовольствия через гумкоридоры в Черном море, «иначе платить придется всему миру».