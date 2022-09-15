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Экспортную пошлину на уголь планируют ввести в России — СМИ

«Коммерсант»: власти РФ собираются ввести экспортную пошлину на уголь

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Российские власти для покрытия дефицита бюджета задумались над введением экспортной пошлины на уголь. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Механизм предполагает цену отсечения и процент изъятия в случае ее превышения. На первом этапе предполагается введение цены отсечения, при превышении которой пошлина вступает в силу.

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Источник «Коммерсанта» назвал размер пошлины: 9–10 долларов с тонны.

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По данным издания, экспорт угля из России можно оценить на основе прогнозов Argus в 190–200 миллионов тонн по итогам года.

в случае установления на уголь экспортной пошлины российский бюджет дополнительно получит 100–120 миллиардов рублей в год.

Раннее сообщалось, что правительство России утвердило новый перечень дефицитных видов стратегического минерального сырья. В него, в том числе, вошли гелий, фосфаты, цинк, а также редкие и редкоземельные металлы.

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