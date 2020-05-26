Экспортную древесину в России придется декларировать по новым правилам

Оборот древесины в России будут контролировать более тщательно. Для этого в правительстве приняли постановление, которое сделает отношения в лесном комплексе еще прозрачнее.

Нововведение касается случаев временного периодического таможенного декларирования древесины и изделий из нее. Теперь о таких товарах при вывозе с территории ЕАЭС придется отчитываться постоянно.

Документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, стал одной из мер, которая поможет контролировать оборот древесины.

«Реализация постановления не позволит в дальнейшем использовать временное декларирование и его последующую корректировку, чтобы скрыть объемы реально вывозимых из страны лесоматериалов», — подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко.

Зампред правительства РФ напомнила, что власти ведут «последовательную работу по обелению рынка». Для этого поэтапно ликвидируют белые пятна в правовом поле и лазейки, из-за которых внутри лесного комплекса могут возникнуть непрозрачные отношения.

Временную таможенную декларацию разрешалось подавать на вывозимые из ЕАЭС товары, если об их количестве или таможенной стоимости невозможно было представить точные сведения. В случае с лесоматериалами экспортеры всегда обладали полными данными по их объему и стоимости. Если сведения при таможенной проверке не совпадали, их можно было скорректировать следующими партиями и избежать таким образом ответственности. Постановление ликвидировало этот правовой барьер.

Ранее Абрамченко утвердила состав рабочей группы, которая займется борьбой с незаконным оборотом древесины в стране.