Экспортировать продовольствие и удобрения из России предложили в Польском институте PISM

В связи с ситуацией, которая возникла на Украине, в развивающихся странах наблюдается взлет цен на сельхозпродукцию и проблемы с продовольствием. Сотрудники Польского института международных отношений (PISM) предложили решить эту проблему за счет возможного экспорта продовольствия и удобрений из России, написал RT.

Ограничение экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины привели к повышению мировых цен на продовольствие, сказали они.

«Россия является более важным поставщиком основной сельскохозяйственной продукции для большинства стран (за исключением Китая, Индии, Индонезии и Туниса), а также крупнейшим в мире производителем и экспортером химических удобрений. Снижение их доступности в развивающихся странах приведет к сокращению сельскохозяйственного производства в ближайшие месяцы, а может быть, и годы», — сообщили аналитики.

Специалисты PISM порекомендовали представителям Организации экономического сотрудничества и развития в будущем использовать свои стратегические резервы для стабилизации мировых цен, а также рассмотреть возможность повышения урожайности ключевых сельскохозяйственных культур и поддержать восстановление сельского хозяйства на Украине.