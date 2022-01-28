Экспорт удобрений может быть временно приостановлен в России

Власти России могут временно остановить экспорт удобрений из-за их нехватки во время весенней посевной. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным ИА Nation News, такую меру могут ввести с 1 апреля на два месяца. После того, как российские аграрии будут обеспечены необходимом количеством удобрений, производители смогут снова продавать продукт за границу.

Минсельхоз поставил этот вопрос на совещании, но пока окончательное решение не принято.