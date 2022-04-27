Путин поручил продлить ограничение на экспорт удобрений из РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 августа ограничение на экспорт отдельных видов удобрений с предусмотренной пролонгацией запрета. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отдал поручение отменить ввозные пошлины на сельхозтехнику, не имеющую отечественных аналогов, включая машины для садоводства и ряд комбайнов.

Путин поручил включить в стратегию развития аграрно-промышленного комплекса меры по организации импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции.

Глава государства также поручил до 1 июня продумать механизм страхования при перевозках продовольствия, сельхозпродукции и удобрений по морю в условиях санкций.