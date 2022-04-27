Путин поручил продлить ограничение на экспорт удобрений из РФ
Президент Владимир Путин поручил продлить ограничения на экспорт ряда удобрений из РФ
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 августа ограничение на экспорт отдельных видов удобрений с предусмотренной пролонгацией запрета. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.
Российский лидер отдал поручение отменить ввозные пошлины на сельхозтехнику, не имеющую отечественных аналогов, включая машины для садоводства и ряд комбайнов.
Путин поручил включить в стратегию развития аграрно-промышленного комплекса меры по организации импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции.
Глава государства также поручил до 1 июня продумать механизм страхования при перевозках продовольствия, сельхозпродукции и удобрений по морю в условиях санкций.