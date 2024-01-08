Общество 08 января 2024, 12:54 Экспорт из Китая в Россию вырос за счет бульдозеров и мониторов Бульдозеры и мониторы стали самыми популярными экспортными товарами Китая в РФ piqsels

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За девять месяцев 2023 года экспорт китайских товаров в Россию составил 90 миллиардов долларов, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода в 2022 году. В списке популярной продукции значатся бульдозеры и мониторы, следует из инфографики РБК, созданной на основе данных китайской таможни.

Поставки оборудования в РФ выросли на 43% в денежном выражении. Одними из главных товаров для экспорта из Китая оказались бульдозеры (2,1 миллиарда долларов), мониторы и проекторы (1,2 миллиарда). В списке популярной продукции также значатся клапаны, вентили, электронагревательные приборы, дрели, электротрансформаторы. Кроме того, увеличились поставки жидкостных насосов, центрифуг, холодильников и автопогрузчиков.

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Омбудсмен Борис Титов считает, что будущее человечества лежит на Востоке. Там, в частности, развивают торгово-экономические отношения с Россией.

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