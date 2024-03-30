Общество 30 марта 2024, 23:05 Экспонаты из музея Магомаева после теракта в «Крокусе» удалось сохранить Фонд Муслима Магомаева: почти все экспонаты музея певца в «Крокусе» сохранили РИА «Новости»

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В музее, который находился в фойе «Крокус Сити Холла», после теракта должны были сохраниться почти все экспонаты. Надежду на это в беседе с kp.ru выразила гендиректор Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Маргарита Косарева.

Музейных сотрудников, пояснила она, пока не пускают внутрь из-за следственных мероприятий и работы страховых компаний.

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«Слишком серьезный объект, чтобы оперативно решить этот вопрос. Поэтому лично я пока не видела [экспонаты]», — сказала Косарева.

После предоставления допуска службам, которые смогут вывезти все, что было в музее, их разместят в другом месте.

«Мы все это вывезем и об этом объявим. И где это будет размещаться — тоже решим и сообщим, когда и где выставим. Пока все там», — добавила она.

Косарева заметила, что не может сказать с уверенностью о состоянии экспонатов, но надеется на их сохранность.

«Более или менее все должно быть сохранено. <…> Сама пока не видела, меня никто туда не допускает. Только фотографии видела, что уже все упаковали в пленку», — пояснила собеседница издания.

Музей Муслима Магомаева в фойе концертного зала открыли, как и сам «Крокус Сити Холл», в октябре 2009 года — в первую годовщину смерти народного артиста СССР. Экспонаты располагались на втором этаже.

После теракта появилась информация, что музей сгорел, но в «Крокус Групп» заверили, что музей сохранился, а все личные вещи композитора остались нетронутыми.

Террористы расстреляли пришедших на концерт группы «Пикник» людей 22 марта. После этого они подожгли зал. Погибли 144 человека, пострадал — 551.