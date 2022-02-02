Мужчину осудят за кражу экспонатов в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 51-летний мужчина, которого обвинили в краже экспонатов из Зоологического института РАН. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, мужчина, будучи сотрудником института, украл 50 черепов редких животных. Эти экспонаты представляли особую научную и историческую ценность. Их продали на черном рынке по заниженной цене. Сумму нанесенного ущерба оценили более чем в три с половиной миллиона рублей.