Эксперты заявили об активизации мошенников в связи с запуском Windows 11

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что мошенники начали использовать новую операционную систему Windows 11 для кражи личных данных или денежных средств россиян. Об этом написал Ura.ru.

«Действительно, мы часто встречаемся с подобными предложениями, и не всегда отличишь реальное от мошеннического. В то же время выход новой операционной системы — это громкое событие, но не уникальное. В целом, мошенники очень часто сидят на новостной повестке. То, что сегодня широко обсуждается, то, к чему есть интерес у людей, то они и эксплуатируют», — сказал эксперт.

Другой специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин назвал признаки того, что на вас вышли мошенники. Если пришло письмо с красивым дизайном и красивой кнопкой «скачать обновление», вероятнее всего, вас хотят перенаправить на нелегальный сайт. По доменному имени можно будет определить, что это не сайт Microsoft.

Новая операционная система Windows 11 была выпущена корпорацией 4 октября. Обладатели компьютеров с установленной на них Windows 10 могут бесплатно обновить ОС до следующей версии.