Эксперты заявили, что смена оператора у Crocs не отразится на качестве товаров

Руководитель пиар-агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина прокомментировала новость о том, что американский производитель обуви Crocs открыл магазины в Москве под новым юридическим лицом. Об этом написала Lenta.ru.

Как отметила эксперт, данный шаг никак не отразиться на качестве товаров, при этом позволит снизить риски и наладить логистику.

«Такое решение поможет осуществлять экспорт в Россию и взаимодействовать с российскими покупателями», — подчеркнула Бастрыкина.

Ранее СМИ сообщали, что Crocs вновь начал работу на территории России. Магазины компании уже открылись в московских торговых центрах «Афимолл» и «Метрополис». Новым оператором отечественных торговых точек бренда стала компания ООО «Клэр», принадлежащая экс-главе российского подразделения Crocs Эрику Пети.