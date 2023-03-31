Общество 31 марта 2023, 15:47 Эксперты Yota сравнили особенности пользователей iOS и Android на примере тарифа-конструктора

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Пользователи операционной системы iOS чаще предпочитают использовать тариф, позволяющий самостоятельно настраивать лимиты по количеству минут, СМС-сообщений и гигабайтов интернета. В то же время владельцы смартфонов на базе Android привыкли брать максимум от предложений операторов. К такому выводу пришли эксперты компании мобильной связи Yota, проанализировав поведенческую статистику.

Абонентам Yota предоставлена возможность вручную настроить количество необходимых минут, СМС, гигабайтов. В компании обратили внимание, что к этому способу прибегают треть пользователей iOS (33,7%) и менее четверти поклонников Android.

При этом эксперты подчеркнули, что большинство владельцев iPhone не меняют предпочтений по лимитам и остаются верны первоначально настроенному пакету. Владельцы Android, в свою очередь, регулярно стараются следить за своими привычками, и за последние полгода 34% абонентов сменили лимиты по расходам. Также пользователи этой ОС стараются подключать дополнительные опции в виде безлимитного интернета на соцсети, мессенджеры, музыкальные сервисы и видеоплатформы.

Руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский отметил, что результаты анализа в целом коррелируют с подходами, которых придерживаются разработчики операционных систем. По его словам, пользователи iOS привыкли к стандартизированным решениям — к примеру, скачивать приложения они могут только с платформы App Store. Те, кто выбирает Android, привыкли к широкому спектру возможностей.

«И в целом разнообразие устройств, которые работают на Android, позволяет более гибко подходить к выбору», — подытожил эксперт.

Также фактором, определяющим поведение пользователей смартфона, является их возраст. Аналитики выяснили, что молодые люди от 14 до 25 лет чаще экспериментируют с настройками тарифа: каждый пятый регулярно менял количество включенных минут и гигабайтов. Кроме того, представители этой категории активнее других используют онлайн-сервисы.

Пользователи старших возрастных категорий, в свою очередь, продемонстрировали большую стабильность в своих привычках: они чаще выбирают тариф, который впоследствии оставляют без изменений.