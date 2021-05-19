Эксперты высказались о необходимости строительства нового российского авианосца

Эксперты обсудили с порталом Pravda.Ru. сообщение о том, что строительство нового российского авианосца может обойтись стране в 500 миллиардов рублей.

Председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев заметил, что в случае со строительством авианосцев давно пора действовать, поскольку эта тему обсуждается уже второе десятилетие.

«Мы имеем много территорий, которые нам надо развивать и обеспечивать им оборону и безопасность, и оборону и безопасность наших союзников. Мы же видим, как США делают из Прибалтики полигон провокаций. И завтра они могут из Норвегии сделать полигон провокаций, из Гренландии и, если удобно, из кого угодно», — предупредил Ненашев.

Автор телеграм-канала «Оперативная линия» добавил, что корабль понадобится стране лишь для ограниченных задач в составе Корабельной авианосной группы.

«Но пусть авианосец будет. Лучше, когда он есть, чем когда его нет. По крайней мере, морской маневренный район ПВО он может обеспечить. Допустим, на севере, в мертвых зонах береговых РЛС и вне досягаемости авиации с материка, Новой Земли и Земли Франца-Иосифа», — обратил внимание собеседник издания.