Эксперты выявили опасность бесплатного Wi-Fi

Организация ESET занимается разработкой антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности. Ее эксперты провели опрос и узнали, что 74% россиян используют общедоступные сети Wi-Fi. Чаще всего они располагаются в кафе, отелях, торговых центрах и аэропортах.

Около 66% опрашиваемых отметили, что подключаются к бесплатному Wi-Fi, чтобы зайти в социальные сети. В то же время 43% респондентов читают новости, 25% — электронную почту. Мобильные банки при помощи публичного интернета используют 10% участников опроса.

По словам специалистов ESET, благодаря открытому доступу злоумышленники могут перехватить данные пользователей в бесплатных Wi-Fi сетях. Компания также подчеркнула, что недоброжелатели способны создать поддельную точку доступа.

Лучший вариант защититься — отказаться от использования общедоступного бесплатное Wi-Fi в пользу мобильного интернета от оператора. Однако если этого не удается избежать, то необходимо соблюдать меры безопасности. Например, не подключаться к подозрительным точкам и включить антивирус на устройстве.