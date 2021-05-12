Эксперты выяснили цены самых дорогих билетов на майские выходные

Аналитики провели исследование и выяснили стоимость самых дорогих железнодорожных и авиабилетов в период с 1 по 10 мая. С результатами ознакомился RT.

Самым дорогим оказался билет на авиарейс Москва — Дубай туда-обратно бизнес-классом за 309 тысяч рублей. Второе место также занял билет в бизнес-класс в оба конца, но уже из Москвы в Загреб (194 тысяч рублей). Третья позиция за билетом бизнес-класса Москва — Хабаровск (184 тысячи рублей).

Среди самых дорогих ж/д билетов: вагон класса люкс из Москвы в Амурскую область (45 тысяч рублей), мягкий вагон поезда «Гранд» из Санкт-Петербурга в Москву (28 тысяч рублей), купе из Москвы в Хабаровск (27 тысяч рублей).