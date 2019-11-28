Эксперты выяснили средний срок выплаты ипотеки в РФ

По данным издания, чтобы выплатить ипотечный кредит, российской семье нужно в среднем около 11 лет. Это достижимо при следующих условиях: первоначальный взнос в 10% плюс месячная зарплата одного человека в полном объеме.

Отмечается, что быстрее всего ипотека выплачивается в Челябинской области (около трех лет). На второй позиции Красноярский край (полные три года). Тройку замыкает Прикамье (чуть больше трех лет).