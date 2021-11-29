Эксперты выяснили, почему приемных детей возвращают в детские дома

Благотворительный фонд «Катрен» и онлайн-школа Skysmart вместе с исследовательской компанией Tiburon Research провели опрос, чтобы выяснить, по каким причинам россияне возвращают приемных детей обратно в детские дома. Об этом написали «Известия».

Самыми частыми причинами оказались проблемы, связанные со здоровьем ребенка (чаще всего это задержки в развитии), трудности с учебой и конфликты в семье.

При этом подавляющее большинство семей, взявших детей из детдома, сталкивались хотя бы с одной трудностью в поведении ребенка. Чаще всего проблемы связаны с тем, что у детей нет мотивации к учебе, а также с низкой самооценкой и проявлением агрессии у ребенка.

Статистика показывает, что ежегодно около пяти тысяч детей в России возвращают из приемных семей в детские дома.