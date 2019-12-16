Эксперты выяснили, как россияне могут уменьшить траты на продукты

«Цены на продукты растут, а доходы у населения падают. Поэтому процент [бюджета], который мы тратим на продукты, увеличивается. Выходы есть: либо начнется дефляция, то есть цены в магазинах станут падать, но это очень плохо для макроэкономики, либо мы начнем больше зарабатывать, но предсказать, когда это произойдет, невозможно. За пару дней изменить ситуацию не получится», — пояснил Шабанов.

Еда отнимает у россиян треть бюджета Подробнее

По его словам, согласно процентным показателям россияне тратят на продукты более трети своего бюджета. Эксперты называют их философскими, ведь они не показывают реальные траты.

«Если вы зарабатываете 100 рублей и из них 30 тратите на еду, то, конечно, это ужасно. А если вы зарабатываете 100 миллионов, 30 тратите на еду и 70 остается на жизнь — это прекрасно. Цифры очень относительные, тут есть только процент, и мы не знаем, от какой зарплаты это все считалось. Но в любом случае, треть — это довольно-таки большой и существенный показатель», — резюмировал Шабанов.

Специалист порекомендовал не экономить на продуктах, так как низкая цена сказывается на их качестве. По его мнению, важно уделять больше внимания планированию бюджета и управлению финансами. Он отметил, что необходимо выделять часть заработка на инвестиции. Благодаря этому, человек может получить дополнительный доход и сформировать «денежную подушку».

Ранее стало известно, что россияне тратят на питание более 30% своего бюджета. В некоторых других странах этот показатель выше. Например, на Украине на продукты нужно выделять в среднем половину доходов семьи, немногим меньше в Киргизии и Молдавии.