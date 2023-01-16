Общество 16 января 2023, 16:05 Эксперты выделили основные причины отказа от покупки квартир в 2022 году

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Аналитики «НДВ Супермаркет недвижимости» выделили основные причины отказа от покупки недвижимости в 2022 году. Результатами исследования поделились «Известия».

Чаще всего россияне отказывались от сделки из-за поиска квартиры стоимостью ниже первоначально выбранного варианта. До заключения сделки покупателям удавалось найти вариант дешевле.

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Осенью 2022 года также увеличилось количество отказов от покупки квартир в связи с отъездом из страны. Граждане, которые желали покинуть Россию, выставили свою недвижимость на продажу, тем самым спровоцировав рост объема предложения, сказали эксперты.

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Кроме того, покупатели отказывались от приобретения квартир по доверенности. Они не хотели нести дополнительные риски.