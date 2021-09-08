Эксперты ВЦИОМ представили прогноз шансов на выборах для непарламентских партий

ВЦИОМ изучил, какие партии перейдут пятипроцентный барьер. В лидеры вышла партия «Новые люди».

«На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера — „Новые люди“. Чуть отстает Российская партия пенсионеров, точно не пройдет партия „Яблоко“ — 3,3%», — прокомментировал итоги исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Малы шансы у «Зеленых», «Родины», «Партии Роста», «Гражданской Платформы», РПСС, «Коммунистов России».

Социологи опросили 1600 респондентов по всей России. Во ВЦИОМ предупредили, что их прогноз не учитывает фактор трехдневного голосования. В этом году выборы в Госдуму впервые пройдут 17, 18 и 19 сентября.

В то же время социологи отметили, что, по их данным, политическая активность граждан растет — явка на выборы будет неплохой. Также в ходе опроса выяснилось, что многие россияне еще не определились, кому отдать свои голоса.

«Мы видим, что 19-20% избирателей не определились, они затрудняются ответить, за кого будут голосовать, то есть они говорят: „Мы точно пойдем, но за кого будем голосовать, еще не знаем“. Это каждый пятый человек в России! Хочу сказать этим людям, что у вас есть возможность сделать ваш голос решающим, чтобы в Думе было обновление, чтобы появилась партия, которая будет продвигать перемены в стране», — сказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По результатам исследования с начала июня рейтинг «Новых людей» вырос почти втрое — с 1,5% до 4,2%, а вот показатели «Партии пенсионеров» за этот период снизились с 5,5% до 4,5%.

В среду ВЦИОМ провел пресс-конференцию на тему «Какие партии пройдут в Госдуму». На мероприятии обсудили, как меняется динамика рейтингов внепарламентских партий, в каких регионах у новых партий самая высокая поддержка, какие избиратели готовы голосовать за партии, которые не представлены в Госдуме и какой явки следует ожидать на думских выборах, а также существует ли запрос на перемены и обновление парламента.