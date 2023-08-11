Общество 11 августа 2023, 15:56 Эксперты ВШЭ: сфера автопрома больше всего страдает от нехватки квалифицированных кадров

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Больше всего кадровую уязвимость, связанную с нехваткой квалифицированных специалистов, ощущают отрасли автопрома, электрооборудования и нефтепродуктов. Об этом сообщил ощущают отрасли автопрома, электрооборудования и нефтепродуктов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ.

Перечисленные отрасли находятся на уровне глубокой кадровой уязвимости на протяжении всего 2023 года, сообщил сайт «Москва.ру».

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Также критический уровень обеспеченности высококвалифицированными специалистами наблюдается у производителей самолетов, прицепов, вагонов и военных боевых машин.