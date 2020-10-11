Эксперты в сфере благотворительности выступили на интенсиве по социальному проектированию

Интенсив по социальному проектированию программы «Мир новых возможностей» прошел с 5 по 9 октября на платформе Zoom. Участники обсудили, как реализовывать социальные проекты и что подавать на конкурсы грантов в период карантина, а также что делать, когда нельзя организовать мероприятие в офлайн

Благотворительная программа «Мир новых возможностей» была запущена компанией «Норникель» для стимулирования общественных инициатив, развития социального партнёрства и социальных компетенций местного сообщества, внедрения новых социальных технологий в регионах присутствия. В течение недели участники мини-курса узнавали о креативных подходах, организации сообщества вокруг проекта, учились правильно ставить цели и составлять заявки на получение гранта, а также делились опытом. Актуальной для нового времени стала тема диджитализации и переход на онлайн формат.

Эксперт вебинра, автор телеграм-канала «Капитан грантов», грантрайтер в благотворительном фонде помощи ментальным инвалидам «Единение» Егор Рафиков рассказал, что изменилось после первой волны пандемии. Из позитивных моментов он отметил стабильную ситуацию в мире грантов. Грантодатели идут на встречу, с пониманием относятся к изменениям сроков реализации проектов и пересмотров сценариев проведения мероприятий. При этом для НКО запускаются новые конкурсы и форумы, которые сейчас дополняются онлайн-номинациями. Уход в онлайн — мера вынужденная, но и перспективная. Организаторы конкурсов грантов хотят понимать, как при реализации социально важных проектов будет учитываться возможные ограничения на проведение офлайн-мероприятий.

«Сейчас приветствуются онлайн-форматы, цифровая составляющая проектов, но при этом, они не являются обязательным. Для примера, я проанализировал Фонд президентских грантов, выяснилось, что на весенний конкурс было заявлено 140 проектов с онлайн-составляющей. Из них 70 заявок выиграло. Это хороший результат. Онлайн-формат сейчас очень важен для успешной реализации проектов некоммерческих организаций», — заявил эксперт.

Председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник рассказала, как ежегодный благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» трансформировался в период пандемии, когда проведение массовых спортивных мероприятий было невозможным. Формат был изменен на индивидуальные забеги. Стартовать участники могли в любой день в течение 3 месяцев, выбирая наиболее удобные для себя маршруты. Организаторам они отправляли видео-отчеты своих пробежек и ставили определенные хештеги. В этом году онлайн-забег собрал 600 000 рублей, которые будут направлены на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

Необходимость переходить в цифровой режим обязывает НКО учиться работать в сфере диджитал. Поэтому так важно присутствовать в социальных сетях и мессенджерах, проводить конференции на онлайн-платформах, создавать подкасты и интегрироваться с различными сервисами.

«Мы столкнулись с тем, что у НКО нет понимания, как создать подходящий формат онлайн-проекта. Для многих, особенно тех, кто не работал в Интернете, социальных сетях, это было суровым испытанием. Им предстоит найти свою аудиторию, они учатся делать интересный контент, проводить онлайн-занятия, удерживать внимание. У многих нет опыта работы с плодами цифровизации, инструментами, сервисами, которые помогают оптимизировать нашу деятельность», — сказал Егор Рафиков.

Участники вебинара получили готовую инструкцию по работе в диджитал. Эксперт рассказал про возможности привлечения и удержания аудитории, о бесплатных сервисах управления, приложениях по дизайну, о проектах СМИ для публикации материалов НКО. Новые рабочие инструменты должны помощь некоммерческим организациям эффективно работать в онлайн и быть готовым продолжить свою деятельность в постоянно меняющихся условиях.