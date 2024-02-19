Общество 19 февраля 2024, 16:57 Эксперты в области японской культуры назвали «Атаку титанов» и «Стального алхимика» лучшими аниме XXI века

Читать 360tv в

Специалисты по аниме, манге и японской культуре назвали «Атаку титанов» и «Стального алхимика» лучшими аниме XXI века. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на опрос канала FAN.

Экранизация постапокалиптической манги Хадзимэ Исаямы «Атака титанов» получила множество наград и заняла первое место в рейтинге. На второй строчке оказался «Стальной алхимик: Братство», на третьей — мультсериал «Death Note».

Реклама

Отмечается, что в десятку рейтинга также вошли анимэ «Твое имя», «Наруто», «Врата Штейна», «Унесенные призраками».