Эксперты узнали, как магазины жульничают при помощи бонусных чеков

Получить скидку по бонусным чекам не так просто, как кажется на первый взгляд.

«В супермаркете получила к обычному чеку дополнительный, который давал скидку на следующую покупку от 1000 рублей. Прихожу через день, а оказывается, что бонусы уже недействительны. Зрение у меня слабое, не рассмотрела, что использовать баллы можно только в определенный день. Вскоре я сама и не заметила, как стала покупать больше. Вот, допустим, набрала на 850 рублей, а ведь бонусы только от 1000 положены. И добираешь еще», — рассказала собеседница издания.

Руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко пояснил, что бонусы — «это своеобразная игра между покупателем и продавцом, которая может быть как взаимовыгодной, так и оказать пользу только одной из сторон этого интеллектуального поединка». При походе в магазин он посоветовал слушать рассудок, а не опираться на эмоции. По словам Максименко, важно избегать импульсивных покупок.

«Продавец очень уговаривала меня взять товары по акции, тем более что получу бонусный чек на хорошую скидку. Ну что ж, купила. Думала, завтра буду закупаться на день рождения и как раз потрачу бонусные баллы. Но не тут-то было! Набрала я на приличную сумму, прихожу к кассе, а мне говорят, что чек с баллами могу выбросить. Оказалось, что в акции не участвует алкоголь, а основную сумму покупки составлял именно он!», — добавила другая собеседница.