Эксперты увидели след американских «метеодиверсантов» в летних катаклизмах

По данным издания, речь идет о таинственном комплексе ХАРП (HAARP — High Frequency Active Auroral Research), который построен на полигоне Гакона на Аляске. Он представляет собой огромное антенное поле площадью 13 гектаров. Все испытания строго засекречены.

Доктор физических наук Андрей Волков сравнил ХАРП с гигантской микроволновой печью, излучение которой может быть сфокусировано в любой точке планеты.

«Судя по массиву информации, которой располагает наша лаборатория, я все больше убеждаюсь, что ХАРП — один из элементов геофизического оружия, вызывающего стихийные бедствия — пожары, землетрясения, наводнения», — предположил специалист.

В свою очередь, радиофизик Николай Левашов напомнил, что Штаты уже неоднократно применяли климатическое оружие. В частности, в 2003 году, когда в Европе было создана искусственная жара.

«Например, во Франции и в других странах ЕС, чтобы заставить их закупать генно-модифицированные продукты из США», — пояснил эксперт.

Суть в том, что Европа ратует за потребление природных и качественных продуктов, что очень невыгодно американцам. Поэтому, по словам ученого, и была устроена «засуха с неурожаем».