Эксперты усомнились в версии крушения самолета в Тегеране из-за двигателя

Генерал-майор авиации Александр Цалко усомнился, что причиной катастрофы стали неполадки с двигателем самолета. Эту версию высказали иранские власти. Цалко посчитал наиболее вероятным внешнее воздействие.

«Летчики обычно при запуске видят скорость нарастания оборотов двигателя, и если какие-то технические проблемки возникают, условно трение повышенное в подшипниках ротора, то он медленнее разгоняется. И это настораживает», — заметил генерал-майор.

В свою очередь заслуженный пилот России Юрий Сытник пояснил, что все современные самолеты летают на одном двигателе. Его мощности хватает, чтобы вернуться на аэродром вылета или долететь до ближайшего аэродрома.

«Вот наш садился в кукурузу Дамир Юсупов из Екатеринбурга, они же в эфир сразу передали, что отказ двигателя, все, садимся. А у них меньше времени было, у них всего-то было 220 метров (высоты — прим. ред.), а не 2400. А здесь 2400, и ничего в эфир не вякнуть?» — задался вопросом Сытник.