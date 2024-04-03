Общество 03 апреля 2024, 18:51 Эксперты ЦИИП: чаще всего россияне просят специалистов Роскачества проверить мясо

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Молочная продукция, мясо, птица, колбасные изделия и рыба вызывают у россиян массу нареканий. Чаще всего соотечественники просят специалистов Роскачества проверить именно эти категории, сообщил «Ридус» со ссылкой на Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП).

При этом одним из самых качественных продуктов на российском рынке потребители считают подсолнечное масло.

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«Эксперты Роскачества проводят исследования не только той продукции, которую потребители чаще остальной просят проверить, но и той, к которой вопросов обычно не возникает», — пояснили в Центре изучения потребительского поведения.