Общество 18 января 2024, 12:54 Эксперты SuperJob: 32% петербуржцев считают, что успехов в карьере добиваются только везунчики

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Более 30% жителей Санкт-Петербурга считают, что продвижения по карьерной лестнице и успеха в работе добиваются только везунчики. Об этом рассказали специалисты сервиса SuperJob, сообщил сайт petrograd.ru.

Более 50% петербуржцев все же заявили, что достичь своих целей в карьере и добиться хорошего заработка можно только упорством и трудом.

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При этом чем старше человек, тем чаще он думает, что заветная должность и зарплата доступны только везунчикам.