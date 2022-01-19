Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин в 2022 году

В Центральном диспетчерском управлении ТЭК (ЦДУ ТЭК) сообщили, что в 2021 году подорожание бензина самой популярной марки АИ-92 составило 8,4%, а топливо АИ-95 подорожало на 8,3%. По словам вице-президента Независимого топливного союза Дмитрия Гусева, в 2022 году цены будут также сдерживать в условиях инфляции, написал «ФедералПресс».

Эксперт считает, что нефтяные компании следуют указанию главы государства о том, что цены не должны меняться выше инфляции. Для потребителей рост цен на топливо будет ограничен именно этим показателем.

Однако дисбаланс на рынке усиливают не только оптовые цены, которые привели в 2021 году к убыткам розничные точек продаж, но и то, что у ВИНК идет перерасход топлива, поскольку все стремятся заправиться у них по более низкой цене. Независимые заправки испытывают нехватку клиентов.

В наступившем году исправить ситуацию поможет корректировка демпфера — размер компенсации должен вырасти с 68% до 83%. По информации источника, уже на этой неделе Минфин совместно с Минэнерго могут внести соответствующий документ на рассмотрение в правительство.