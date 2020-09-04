Эксперты спрогнозировали подорожание одежды и продуктов осенью
Специалисты предупредили жителей России, что осенью подорожают не только продукты, но и товары домашнего обихода. С выводами специалистов ознакомилось «Утро.ру».
Аналитики прогнозируют, что говядина может подорожать на 3-5% из-за сокращения объема импортной продукции. Ожидается, что стоимость лосося поднимется на 5-7%, алкоголя — на 20-30%, а лекарства — до 70%.
По данным издания, могут возрасти цены и на домашние товары (трикотажная одежда, пижамы) в связи с тем, что люди проводят дома много времени из-за коронавируса.