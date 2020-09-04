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    04 сентября 2020, 17:34

    Эксперты спрогнозировали подорожание одежды и продуктов осенью

    Артур Блянихов

    Специалисты предупредили жителей России, что осенью подорожают не только продукты, но и товары домашнего обихода. С выводами специалистов ознакомилось «Утро.ру».

    Аналитики прогнозируют, что говядина может подорожать на 3-5% из-за сокращения объема импортной продукции. Ожидается, что стоимость лосося поднимется на 5-7%, алкоголя — на 20-30%, а лекарства — до 70%.

    По данным издания, могут возрасти цены и на домашние товары (трикотажная одежда, пижамы) в связи с тем, что люди проводят дома много времени из-за коронавируса.

    Новости SMI.FM