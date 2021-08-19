Эксперты спрогнозировали дальнейшую ситуацию с ипотекой в России

Эксперты в области недвижимости федеральной компании «Этажи» предположили, что станет с ипотекой до конца 2021 года. Об этом написал «Ридус».

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента Татьяны Решетниковой, банки сейчас все больше идут по пути развития онлайн-ипотеки. Гражданам гораздо проще подать заявку на одобрение кредита из дома, нежели нести документы отдельно в каждый банк.

Решетникова не исключает, что спрос на ипотечный кредит среди заемщиков до конца года будет соизмерим с первым полугодием. Однако в некоторых городах, в том числе и в Москве, он снизится. Отмечено, что новостройки сдают позиции на 7% по сравнению с июнем.

Сейчас банки ищут новые способы привлечения клиентов. Одни расширяют кредитование на загородную недвижимость, другие упрощают процесс рефинансирования. Охладевающий интерес заемщиков будет подогреваться запуском новых продуктов, добавила эксперт.