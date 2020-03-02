Эксперты составили рейтинг смертности в российских регионах

Второе место в списке регионов по смертности заняла Новгородская область. В ней соотношение составило 16,4 умершего на 1000 человек населения. Третья строчка досталась Тверской области с 16,3 умершего на 1000 человек.

Аналогичная тройка образовывалась и в 2018 году. Однако теперь Тверская и Новгородская области поменялись местами.

В десятку регионов, лидирующих по уровню смертности, вошли Тульская (15,9), Ивановская (15,8), Владимирская (15,7), Орловская (15,4), Курганская (15,3), Рязанская (15,2) и Смоленская области (15,1).

Эксперты отметили самую низкую смертность в Республике Ингушетия. Там 2,9 умершего на 1000 человек населения. Следом идет Чеченская Республика - 4,3 умершего.

Всего за прошлый год в России зафиксировали 1 800 677 смертей. Это почти на 28 тысяч меньше, чем в 2018 году.