  • Эксперты согласились с прогнозом об острой безработице из-за внедрения роботов

    10 сентября 2019, 13:55

    Артур Блянихов

    Эксперты обсудили с ИА НСН прогнозы футурологов о том, что около половины россиян лишатся работы к 2030 году из-за внедрения роботов.

    Специалист по роботехнике Эдуард Пройдаков напомнил, что Россия находится не на таком высоком технологическом уровне, как Китай или Южная Корея, поэтому говорить о роботизации труда будет уместно лет через 10. По его мнению, проблема заключается в другом, а именно в оттоке людей.

    «Машинизация в сельском хозяйстве — народ пошел в индустрию. Автоматизация в индустрии — народ пошел в сервис. Сейчас всеобщая проблема — а куда дальше двигаться?» — задался вопросом Пройдаков.

    В свою очередь профессор Высшей школы экономики Андрей Коротаев предупредил, что искусственный интеллект, способный управлять автомобилем, составит реальную конкуренцию водителям. В целом же, речь идет о сфере услуг, где в основном и будет преобладать роботизация. Однако, по словам эксперта, есть область, где «железка» не сможет заменить человека.

    «Но в плане отношений между людьми, где требуется эмоциональность, там робот заменить человека все-таки не может», — обратил внимание Коротаев.