Эксперты согласились с прогнозом об острой безработице из-за внедрения роботов

Специалист по роботехнике Эдуард Пройдаков напомнил, что Россия находится не на таком высоком технологическом уровне, как Китай или Южная Корея, поэтому говорить о роботизации труда будет уместно лет через 10. По его мнению, проблема заключается в другом, а именно в оттоке людей.

«Машинизация в сельском хозяйстве — народ пошел в индустрию. Автоматизация в индустрии — народ пошел в сервис. Сейчас всеобщая проблема — а куда дальше двигаться?» — задался вопросом Пройдаков.

В свою очередь профессор Высшей школы экономики Андрей Коротаев предупредил, что искусственный интеллект, способный управлять автомобилем, составит реальную конкуренцию водителям. В целом же, речь идет о сфере услуг, где в основном и будет преобладать роботизация. Однако, по словам эксперта, есть область, где «железка» не сможет заменить человека.

«Но в плане отношений между людьми, где требуется эмоциональность, там робот заменить человека все-таки не может», — обратил внимание Коротаев.