Эксперты сочли невиновным водителя, сбившего в Кирове «пьяного мальчика»

Родители мальчика, которого в 2019 году сбил сотрудник полиции майор Сергей Меньшиков, добились проведения новой автотехнической экспертизы. По ее результатам водитель Nissan не виноват в случившемся, так как не мог предотвратить столкновение.

Отец погибшего ребенка Владимир Суворов сообщил RT, что в документе сказано о превышении скорости, которое допустил Меньшиков. При ограничении в 60 км/ч он разогнался до 79 км/ч. Однако, по мнению экспертов, этот факт не имеет причинной связи со случившемся. Водитель не смог бы предотвратить наезд и при разрешенной скорости. Он заметил ребенка слишком поздно из-за растительности, скрывавшей ребенка.

«По этому заключению выходит, что виноват ребенок, который ехал по второстепенной дороге и не пропустил автомобиль. Если не удастся доказать, что мальчик не ехал с такой скоростью, родителей могут обязать еще и возмещать материальный ущерб за разбитый автомобиль», — рассказала RT представитель семьи Суворовых.

После того, как в июле 2019 года полицейский сбил мальчика, в крови ребенка судмедэксперт обнаружил алкоголь. Позже он признался, что спиртное могло оказаться в тестах из-за неправильного хранения тела.