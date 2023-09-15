Общество 15 сентября 2023, 14:32 Эксперты РСТ порекомендовали планирующим въезд в ЕС россиянам отправлять личные вещи по почте

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Чтобы уберечь свои личные вещи, перед пересечением границы Евросоюза россиянам следует отправить их по почте. Об этом «Парламентской газете» сообщили эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ).

По рекомендации из Брюсселя европейские таможенники вправе отбирать у въезжающих в ЕС россиян ноутбуки, смартфоны и даже автомобили. Этот документ носит лишь рекомендательный характер.

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По словам главы комитета союза по правовым вопросам Георгия Мохова, придавать особого значения этому не стоит. На сегодняшний день подобных случаев пока не зарегистрировано.