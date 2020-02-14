Эксперты Росстата узнали, где в России живет больше всего мужчин

По оценкам аналитиков, на начало 2019 года больше всего мужчин было в Чукотском автономном округе. Их доля составила 50,8% от числа жителей региона.

Второе место по численности мужчин занял Камчатский край. Там процентное соотношение оказалось чуть меньше — 50,0%. В топ-3 включили и Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе насчитали 49,6% мужчин.

В десятку лидеров попали Чеченская Республика с 49,3%, Ненецкий автономный округ с 48,7%, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) с 48,7%, Республика Саха (Якутия) с 48,5%, Республика Дагестан с 48,3%, Тюменская и Магаданская области с 48,3%.

По количеству женщин победила Ярославская область. Там их доля оказалась 55,1%. Вторую и третью строчку заняли Орловская и Новгородская области с одинаковым показателем — 54,9%.

На первые десять попали Ивановская с 54,8%, Владимирская, Тульская области и город Санкт-Петербург с 54,7%, Курская и Нижегородская области с 54,6% и Республика Ингушетия с 54,5%.